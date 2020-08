No dia em que foi convocado pela primeira vez para a seleção principal espanhola, Unai Simón renovou contrato com o Athletic Bilbao.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o emblema basco adianta que o novo vínculo do guarda-redes é válido até 2025. Os Leões de San Mamés adiantam ainda que o contrato do jovem de 23 anos não tem cláusula de rescisão.



Internacional pelas seleções jovens de Espanha, Simón é um produto da formação do Athletic Bilbao.