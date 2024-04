Vicente del Bosque, antigo treinador de Espanha e do Real Madrid, foi designado, esta terça-feira, para liderar a Comissão de Supervisão, Normalização e Representação que vai gerir a federação espanhola (RFEF), investigada por corrupção, até à realização de novas eleições da entidade

O governo espanhol escolheu o técnico de 73 anos, campeão do Mundo em 2010 e da Europa em 2012, além das duas Ligas dos Campeões pelo Real Madrid (2000 e 2002), e este irá chefiar uma equipa que pretende fiscalizar as decisões da RFEF em Espanha.

«É uma pessoa de grande qualidade humana e, acima de tudo, um exemplo de honestidade e respeito. Será o rosto e a representação do futebol espanhol», explicou Pilar Alegria, ministra da Educação, Formação Profissional e Desporto.

Depois do beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso e de vários escândalos de corrupção, como os contratos que levaram a Supertaça de Espanha para a Arábia Saudita e a requalificação do estádio olímpico de Sevilha, o governo espanhol decidiu avançar com a liderança de Vicente del Bosque na comissão.

«Vicente del Bosque representa o melhor do futebol do nosso país, é o nosso campeão do mundo e da Europa e um homem querido e respeitado por todos no futebol, pelos jogadores, treinadores e cidadãos em geral», destacou a ministra.

De todo o modo, a FIFA e a UEFA, numa declaração conjunta, afirmam que seguem «de perto e com grande preocupação» esta situação, procurando que a RFEF não perca a independência para o governo.