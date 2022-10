Luis Aragonés, falecido em 2014, é o protagonista de uma das mais recentes campanhas publicitárias da Liga espanhola. Através de uma inovação tecnológica, a La Liga recriou o antigo treinador, que desceu das escadas do céu para enviar a mensagem que faltava.

Em «Algo a dizer», Aragonés, depois de descer vários degraus, pisa o relvado de um campo de futebol vazio. De seguida, rodam imagens de atitudes do dia a dia, como um abraço, um beijo, o nascimento de um bebé ou até a força de vontade imposta numa corrida. Num discurso arrepiante, Aragonés agradece estes pequenos gestos e explica como são as crianças, as mães e os trabalhadores as verdadeiras fontes de inspiração de um futebolista.

Nas imagens, é possível, até, ver um dos netos de Aragonés. De resto, a ação foi acompanhada de perto pela família do antigo treinador.

«Dei palestras ao longo da minha vida, mas ainda tinha algo a dizer. Obrigado por seres a minha inspiração. Porque tens feito grandes coisas durante toda a tua vida. Ouve-me. Fazer grandes coisas é dar a vida pelo que amas. É ser incondicional, não de algo, de alguém. É colocar a braçadeira de capitão quando é hora, e quando não é hora. E não deixamos ninguém para trás. O que acontece no campo, não fica no campo. Fazer grandes coisas significa aproveitar cada jogo como se a tua vida dependesse disso. Agora, vai e deixa o mundo inspirar-se em ti. Porque acredita em mim quando digo: quando fazes algo grande, vives para sempre.»

São estas as palavras do último discurso do antigo selecionador espanhol em referência ao jogo mais importante: a vida.

Ora veja: