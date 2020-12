Em menos de um ano, o Barcelona já vai no terceiro treinador… sempre com resultados pouco animadores.

Depois de Valverde e Setién não terem correspondido ao que esperavam os adeptos e a direção, a opção recaiu no hplandês Ronald Koeman, antigo jogador do clube espanhol, mas que também teima em não conseguir os resultados esperados.

Antes da oficialização de Koeman, chegou a circular a informação de que Xavi Hernández terá sido sondado para assumir o cargo, mas que terá recusado.

O ex-capitão dos blaugrana cumpre o segundo ano como treinador, tendo conquistado no primeiro a Liga, a Taça e a Supertaça do Qatar com o Al-Sadd.

Esta época, com nove jornadas realizadas, a equipa de Xavi lidera já com sete pontos de vantagem, 35 golos marcados e oito sofridos.

Isto depois de no domingo ter goleado o segundo classificado, o Al-Gharafa, por 4-1.

Um dos lances que nos chega dessa vitória até é um golo anulado, mas mostra que a ideia de Xavi está já bem vincada e assenta e futebol de qualidade.

