Para coroar a grande temporada que realizou em 2023/24, o Girona encerrou o campeonato espanhol com uma goleada por 7-0, esta sexta-feira, na receção ao Granada.

Em Espanha, foi dia dos ucranianos brilharem: Artem Dovbyk fez um hat-trick e uma assistência, enquanto Tsygankov bisou e deu um passe para golo.

Tsygankov assistiu Eric Garcia para o primeiro golo do jogo, em cima da meia-hora e, apenas três minutos depois, aumentou a vantagem. Em cima do intervalo, Dovbyk (44m) fez o 3-0, de penálti.

Já no segundo tempo, Tsygankov (54m) deu contornos de goleada ao resultado. Aos 61 minutos, Pellistri viu o segundo cartão amarelo e facilitou ainda mais a tarefa dos catalães.

Com um quarto de hora para jogar, Dovbyk chegou ao bis e, três minutos volvidos, Stuani fez a meia-dúzia.

Já em cima do minuto 90, o avançado ucraniano voltou a assumir a responsabilidade de bater um penálti e não desperdiçou, isolando-se na lista de melhores marcadores do campeonato espanhol, com 24 golos. Alexander Sorloth, do Villarreal, tem 23 e ainda está na luta pelo «Pichichi».

O Girona fecha a liga espanhola na terceira posição, com 81 pontos e presença assegurada na próxima edição da Champions. Já o Granada, 19.º e penúltimo classificado, desce à segunda divisão.

