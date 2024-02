Já lhe tínhamos dado conta do acidente ocorrido este domingo no jogo entre o Betis de Sevilha e o Athletic Bilbao, em Espanha, quando a assistente Guadalupe Porras chocou com uma câmara de televisão, ficando ferida na cabeça.

As fotos do estado em que ficou a árbitra assistente permitiam imaginar a violência do impacto, apesar de não haver imagens disponíveis na transmissão televisiva – apenas do momento em que Guadalupe Porras foi retirada do recinto para ser levada ao hospital.

Esta segunda-feira, no entanto, surgiram imagens que mostram o momento do choque e que colocam uma questão: para onde ia aquele operador de câmara?