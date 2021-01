No regresso à titularidade, João Félix marcou e assistiu na reviravolta do Atlético de Madrid frente ao Valência (3-1), no Wanda Metropoliano.



Com Thierry Correia de início e com Guedes no banco, o conjunto «che» colocou-se a vencer logo aos 11 minutos com um golaço de Racic. O antigo médio do Famalicão aproveitou o passe de Gayà e atirou com o pé mais fraco ao ângulo da baliza de Oblak.



A resposta colchonera à superioridade valenciana foi dada por João Félix. Na sequência de um canto de Lemar, o português fugiu a Thierry Correia e marcou de sola, igualando a contenda (23m).



A segunda parte do Atleti foi completamente distinta. Com três defesas e com Félix solto no ataque com Suárez, o líder da Liga espanhola ameaçou como nunca a baliza de Doménech. Foi numa combinação entre o português e o uruguaio que a equipa de Simeone chegou à reviravolta. Um golo delicioso do ex-Barcelona em dia de aniversário (54m).



Foi já sem Félix em campo que o Atlético chegou ao golo da tranquilidade. Llorente fugiu na direita e Correa - que tinha entrado para o lugar do português - encostou para o 3-1 final.



Refira-se que Gonçalo Guedes jogou trinta minutos, mas não conseguiu criar nenhuma situação de verdadeiro perigo junto da baliza contrária.



Esta vitória deixa o Atlético de Madrid no topo da Liga espanhola com 47 pontos, mais sete e com menos um jogo que o segundo classificado Real Madrid.



Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.