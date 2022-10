O Real Madrid foi ao Coliseum Alfonso Pérez bater o Getafe por 1-0, em jogo da 8.ª jornada da Liga espanhola.



O golo que acabaria por dar o triunfo aos campeões espanhóis foi marcado por Éder Miltão, logo ao terceiro minuto. Na sequência de um pontapé de canto de Luka Modric, o internacional brasileiro antecipou-se à defesa da equipa de Quique Flores e cabeceou para o fundo da baliza de Soria.



Com esta vitória os merengues fugiram ao Barcelona que apenas joga este domingo. O conjunto de Ancelotti lidera à condição com 22 pontos, mais três que os blaugranas. Por seu turno, o Getafe é sétimo com sete pontos.



