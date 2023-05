O Real Madrid derrotou, este sábado, o Getafe por 1-0, numa partida da 34.ª jornada da Liga espanhola.



A pensar na visita ao Etihad da próxima semana, Ancelotti revolucionou a equipa inicial. Naturalmente, os merengues sentiram dificuldades para superar a organização da equipa de Bordalás e apenas chegaram ao golo do triunfo na segunda parte.



Já com Kroos, Modric, Vinícius e Mariano Díaz em campo, Marco Asensio desbloqueou a partida com um potente pontapé de fora da área e deu os três pontos ao campeão europeu e espanhol.



Com esta vitória, o Real Madrid ultrapassou à condição o Atlético de Madrid, que apenas joga este domingo. Apesar do triunfo, o Barcelona pode sagrar-se campeão este domingo em caso de triunfo no dérbi da Catalunha frente ao Espanhol.



O golo de Asensio: