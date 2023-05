A casa de Rodrygo foi assaltada na noite de sábado, a mesma em que o jogador do Real Madrid jogou (e brilhou) a final da Taça do Rei frente ao Osasuna, em Sevilha.

Segundo a agência EFE, a polícia está à procura dos autores do roubo, que aconteceu na urbanização La Moraleja, em Madrid.

A habitação estava vazia, pois tanto Rodrygo como os pais estavam no Estádio La Cartuja, onde o Real Madrid bateu o Osasuna precisamente com um bis do internacional brasileira.

Para já, ainda não foi possível saber o que foi roubado, mas certo é que a polícia encontrou várias divisões da casa visivelmente desarrumadas.