O Real Madrid venceu, fora de casa, o Las Palmas por 2-1 e é líder, à condição, da La Liga.

A equipa de Carlo Ancelotti chegou mesmo a estar a perder nas Ilhas Canárias. Sandro Ramirez fez a assistência e Javier Munoz atirou para o fundo da baliza de Lunin aos 53 minutos.

No entanto, os merengues conseguiram completar a reviravolta no encontro. Primeiro, Vinícius Jr. fez o empate, após uma excelente assistência de Camavinga, aos 65 minutos.

Perto do final da partida, aos 84 minutos, Kroos bateu um canto do lado direito do ataque do Real Madrid e Tchouaméni, ao primeiro poste, cabeceou para as redes do Las Palmas.

Com este resultado, o conjunto de Carlo Ancelotti é líder, à condição, da Liga espanhola, com 54 pontos. O Girona, que joga este domingo com o Celta de Vigo, é segundo classificado, com 52 pontos. O Las Palmas está na oitava posição, com 31 pontos.