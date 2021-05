A descida do Numancia ao quarto escalão do futebol espanhol, confirmada este domingo mesmo depois da vitória sobre o Deportivo da Corunha (1-0) terminou com a detenção do irmão do futebolista marroquino da equipa soriana, Mohamed Brahmi, depois de confrontos com adeptos.

De acordo com o jornal ‘Soria Noticias’, tudo começou após o apito final do jogo no Estádio Nuevo Los Pajaritos, quando cerca de 30 adeptos do Numancia se dirigiram até à saída VIP do parque de estacionamento do estádio para confrontar os jogadores, que saíram do recinto debaixo de insultos e gestos obscenos.

Segundo a mesma publicação, a situação complicou-se quando um dos jogadores, no caso o marroquino Mohamed Brahmi, voltou ao local com mais quatro pessoas, armados com um taco de beisebol, de acordo com a versão oficial dada pela subdelegação do Governo. Mas além disso, adeptos relataram que também se depararam com facas por parte do grupo de pessoas que estava com Brahmi, embora esta informação não figure na versão policial.

A detenção do irmão de Brahmi, que tem 23 anos, deveu-se, segundo o comunicado oficial da Polícia Nacional de Soria, a «resistência, desobediência e atentado contra agentes da autoridade» que estiveram no local para serenar os ânimos. O irmão do jogador do Numancia encarou os adeptos do clube e um polícia, ao tentar parar a possível agressão, sofreu uma lesão num dedo e necessitou mesmo de assistência médica.

O ‘Soria Noticias’, que conversou com Mohamed Brahmi, escreve que o jogador assegurou nunca ter transportado o taco de beisebol e facas e que estes objetos só foram encontrados pelas autoridades policiais numa inspeção posterior, feita ao veículo. Brahmi denunciou ainda ao mesmo jornal ter recebido insultos racistas, dentro e fora de campo, por parte dos adeptos que o confrontaram, denunciando ainda danos contra o seu carro.

Em comunicado, o Numancia «condenou e lamentou profundamente» os acontecimentos.

Desportivamente, o Numancia não vive os melhores dias. Recorde-se que o clube esteve na primeira liga espanhola na época 2008/2009 e acabou agora despromovido pelo segundo ano consecutivo.