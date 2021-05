Depois da derrota caseira ante o Lyon que comprometeu as aspirações ao título, o Mónaco venceu na deslocação ao Stade Reims este domigo, por 1-0, na 36.ª e antepenúltima jornada da primeira liga francesa.

Um golo do belga Eliot Matazo, aos 20 minutos, decidiu o encontro a favor da equipa comandada por Niko Kovac.

Gelson Martins entrou aos 65 minutos na equipa do Mónaco, ao passo que Florentino Luís foi suplente não utilizado.

Com este resultado, o Mónaco mantém-se no terceiro lugar, agora com 74 pontos, a um do PSG (que ainda joga este domingo com o Rennes) e a cinco do líder Lille, quando faltam disputar duas jornadas.

Já este domingo, Rony Lopes marcou no triunfo do Nice frente ao Brest.