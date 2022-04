O Valência, já com as contas da permanência seladas e com escassas hipóteses de chegar aos lugares europeus, empatou na tarde deste sábado na receção ao Levante (1-1), em jogo da 34.ª jornada da primeira liga espanhola de futebol.

Com os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia no onze inicial, o Valência inaugurou o marcador por Hugo Duro, aos 27 minutos, de cabeça após cruzamento de Gayà, do lado esquerdo.

Porém, pouco depois do 1-0, o Valência sofreu um duro revés. O autor da assistência para golo, Gayà, viu o cartão vermelho direto e deixou a equipa valenciana com menos um em campo.

O Levante, que teve o português Rúben Vezo a titular, chegou ao empate por Óscar Duarte, também com um cabeceamento na área, aos 81 minutos.

Os visitantes tiveram muito mais posse de bola e muito mais remates, mas saem do dérbi com o Valência apenas com um ponto, continuando no último lugar e na disputa árdua da manutenção: o Levante tem 26 pontos no 20.º lugar, estando a quatro do Cádiz, a primeira equipa em zona de salvação, que tem 32 pontos e empatou em Sevilha na sexta-feira. Contudo, é de notar ainda o Granada, 18.º e antepenúltimo, que tem 30 pontos e menos um jogo (defronta o Celta no domingo). Há ainda o Alavés pelo meio, 19.º, com 28 pontos e que venceu o Villarreal este sábado. O Valência é 10.º classificado, com 43 pontos.

O dia fica marcado pela vitória do Real Madrid, que se sagrou campeão espanhol pela 35.ª vez.

(Imagens vídeo Eleven Sports)