Vinicius Jr. reagiu esta tarde à condenação a oito meses de prisão dos três adeptos do Valência que o insultaram racialmente no jogo do Real Madrid em casa do clube che na época passada.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o extremo brasileiro dos merengues afirmou que esta condenação não é por ele, mas «por todos os pretos».

«Muitos pediram que eu ignorasse, outros tantos disseram que a minha luta era em vão e que devia apenas “jogar futebol”. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Sou o algoz de racistas. Esta primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos», escreveu.

«Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nesta condenação história. Vem mais por aí», acrescentou.