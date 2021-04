O dérbi entre Union e Hertha acabou empatado a uma bola e com poucos motivos para recordar. Depois de dois golos marcados no primeiro tempo - Robert Andrich para o Union e Dodi Lukebakio, de penálti, para o Herta - a segunda parte foi uma mão cheia de nada: 1-1.



Conclusão: o Union continuará num tranquilo sétimo lugar e o Hertha fica num aflito 14º, apenas dois pontos em cima da zona de despromoção: 1-0.



No outro jogo da tarde, o Estugarda venceu o Werder Bremen por 1-0. Ludwig Augustinsson fez de penálti o único golo da partida, num penálti já perto do fim. As históricas equipas mantêm as posições tranquilas a meio da tabela da Bundesliga.