O treinador do Flamengo, Dorival Júnior, reconheceu a importância da chegada do futebolista brasileiro Everton Cebolinha, que vai reforçar os rubro-negros depois de ter jogado no Benfica, em Portugal.

«[Everton é] um jogador muito importante. É mais um atleta de seleção para reforçar este grupo que já é muito bom. Eu espero que ele seja muito feliz e que alcance os seus objetivos dentro do clube», afirmou o técnico do Flamengo, em declarações ao Blog do Rodrigo Viana, antes do jogo de domingo, com o Atlético Mineiro.

Na sexta-feira, Everton já esteve no Rio de Janeiro e disse esperar ser «muito feliz» com a camisola do Flamengo.