A CONMEBOL enviou uma carta com críticas à FIFA, por considerar discriminatórias as declarações proferidas por Arsene Wenger, chefe do departamento de Desenvolvimento Global da FIFA.

Há cerca de duas semanas, Wenger fez uma comparação com a evolução de Mbappé tendo nascido na Europa, em contraponto com a possibilidade de ter crescido em África, onde tem raízes.

«Kylian Mbappé tem raízes africanas, mas formou-se na Europa [...]. Se tivesse nascido nos Camarões, não se teria transformado no atacante que é hoje. Existe a Europa e existe o resto do mundo. E o resto do mundo precisa de ajuda, se não vamos perder muitos talentos», declarou o antigo treinador francês.

Ora, apesar de não ter sido diretamente visada, a CONMEBOL defende que a FIFA tem a mesma atitude preconceituosa com a América do Sul, que demonstra com África.

«A FIFA revela ignorância incomum sobre a valiosa contribuição dos jogadores africanos ao futebol mundial, especialmente ao futebol europeu. Assim como os africanos, nós sul-americanos conhecemos muito bem e em primeira mão este tipo de atitude, que se baseia na crença de que o mundo começa e termina na Europa. O talento, o espírito de sacrifício e o desejo de superação dos jogadores africanos e sul-americanos devem ser valorizados e respeitados», defende a CONMEBOL, numa carta citada pela imprensa sul-americana.