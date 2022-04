A Federação russa de futebol retirou em 30 março o seu recurso contra a decisão da FIFA de banir a sua seleção das competições internacionais, aceitando a exclusão do Mundial2022, informou esta terça-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

«O procedimento será fechado brevemente», precisou o TAS em comunicado.



Lembre-se que o TAS já tinha rejeitado o pedido da federação russa para suspender as sanções impostas pela FIFA, na perspetiva de ainda poder disputar o play-off de acesso ao Mundial 2022.

Apesar de retirar o recurso contra a FIFA, já depois de ter falhado a possibilidade de disputar o play-off em que deveria ter defrontado a Polónia em 24 de março, a federação russa mantém o recurso contra as sanções da UEFA.

«De momento, ainda não está definido nenhum calendário processual», disse também o TAS, em relação ao processo que envolve a contestação às decisões da UEFA.

Tal como a FIFA, o organismo do futebol europeu decidiu igualmente no final de fevereiro que «todas as equipas russas, sejam seleções ou clubes», deveriam «ser suspensas de participar nas competições […] até nova ordem».

Em contrapartida, o TAS registou uma série de novos processos contra as sanções aplicadas a instâncias desportivas russas, com as federações de patinagem, biatlo, remo, râguebi e ginástica a contestarem também junto do organismo a exclusão de competições.

Todas estas sanções de organismos que tutelam a nível europeu e mundial o desporto, vetando ou obrigando a uma neutralidade dos atletas russos, surgiram em resposta à invasão da Ucrânia.