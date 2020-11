O Flamengo perdeu na estreia do novo treinador na madrugada desta quinta-feira, mas deixou bons indicadores para o futuro, com Rogério Ceni ao leme. Os rubro-negros foram derrotados em casa por 2-1 ante o São Paulo, no duelo da primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil.

Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico de 47 anos, sucessor de Domènec Torrent, foi questionado sobre a postura da equipa em campo e admitiu que utilizou a «memória» do trabalho recente com Jorge Jesus e o método que Ceni tinha trabalhado no Fortaleza.

«Com certeza. A memória que eles tinham do passado recente – até certo ponto recente – e o modelo de jogo no Fortaleza, onde eu trabalhava, que era um modelo parecido de jogo. Tentámos ser o máximo agressivos possível, acho que é como eles mais gostam de jogar, que mais se sentem confortáveis. Com mais peças - tínhamos oito jogadores fora entre lesionados e jogadores na seleção - podemos fazer mais. Temos o Pedro, o Bruno [Henrique] e o Gabriel, é difícil escolher os dois. Temos o [Thiago] Maia, o Arão e o Gerson: é difícil escolher dois dos três. Importante: voltámos, acho, à metodologia que vejo que foi sucesso no Flamengo e que vejo que é sucesso na equipa onde trabalhei nos últimos três anos. Vamos continuar nesse esquema e nesse ritmo», afirmou.