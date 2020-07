O Real Madrid vai ter uma equipa de futebol feminino na próxima época. O clube espanhol concluiu a fusão, por absorção, do Club Deportivo Tacón, que na última temporada competiu na primeira liga.

A instituição liderada por Florentino Pérez anexou o clube da região de Madrid, na sequência da aprovação em Assembleia Geral Extraordinária de sócios, realizada a 15 de setembro de 2019.

«A Real Federação Espanhola de Futebol comunicou-nos que a documentação é correta, pelo que a fusão vai efetivar-se quando for dada por concluída definitivamente a atual temporada 2019/2020. O Real Madrid vai disputar as competições de futebol feminino a partir da época 2020/2021, sendo a Cidade do Real Madrid a sede dos seus jogos e treinos», refere o Real Madrid, em comunicado.

O emblema da capital espanhola era um dos poucos de renome mundial que ainda não tinha equipa de futebol feminino, o que acontece ao fim de 118 anos de história.

A ideia veio a público, de forma oficial, em junho do ano passado, quando o Real Madrid anunciou a proposta de «fusão por absorção» com o CD Tacón, clube fundado em 2014.