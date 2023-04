Seis meses depois, o Angers voltou a ganhar na Ligue 1. O último classificado da prova derrotou, este sábado, o Lille por 1-0, numa partida da 30.ª jornada da Liga francesa.



A seis minutos do final, Sabanovic marcou o golo solitário do encontro disputado no Raymond Kopa. Refira-se que José Fonte e André Gomes foram utilizados de início por Paulo Fonseca enquanto Djaló foi ausente por lesão.



Apesar do triunfo, o Angers segue no último lugar agora com 14 pontos enquanto a equipa de Paulo Fonseca continua no quinto posto, mas pode acabar a ronda fora da zona de acesso às provas europeias caso o Rennes vença o Lyon.



Classificação da Ligue 1