O Lille, treinado por Paulo Fonseca, venceu este sábado em Toulouse (2-0), com os golos a aparecerem na parte final do desafio da 28.ª jornada do campeonato francês.

Os internacionais portugueses José Fonte e André Gomes alinharam de início nos dogues, assim como o ex-Desportivo de Chaves Alexsandro, autor do primeiro golo, à passagem do minuto 86, na sequência de um pontapé de canto. Já em cima do 11.º minuto de tempo de compensação, Mohamed Bayo também marcou.

Desta forma, o Lille passa a ocupar, à condição, o quinto lugar, com 49 pontos, mais dois do que o Rennes (sexto), que no domingo visita o líder Paris Saint-Germain. O Toulouse é 11.º, com 35.

Já o Lens, com o internacional sub-21 português David Costa a ser lançado aos 71 minutos, venceu na receção ao último classificado, o Angers, por 3-0.

Seko Fofana começou a construir o triunfo aos 26 minutos e o bis de Openda (30m e 46m) fixou o resultado.

O Lens somou a segunda vitória consecutiva e está agora na segunda posição, com 57 pontos, embora o Marselha, terceiro, com 56, ainda não tenha entrado em campo nesta ronda. Por seu turno, O Angers está praticamente condenado à descida, com 10 pontos amealhados.