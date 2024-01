O Toulouse, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, começou a defesa do troféu que conquistou na época passada com uma vitória tranquila no terreno do Chambéry, do quinto escalão do futebol gaulês.

Triunfo por 3-0, com dois golos do finlandês Skytta na primeira parte e um do neerlandês Dallinga perto do final.

Num duelo entre equipas da Ligue 1, o Mónaco afastou o Lens, fora de casa, após um empolgante desempate por penáltis.

O Mónaco esteve a vencer por 2-0, o Lens empatou o jogo, mas cedeu na marca de grande penalidade, perdendo por 6-5.

O Le Havre, do escalão principal, afastou o Caen, da segunda divisão, por 2-1.

O Reims, também da Ligue 1, venceu em casa do Dinan, do quarto escalão, por 3-0.