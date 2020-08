Dois dias após ter defrontado o Lille, o Rennes informou que tem três jogadores infetados com Covid-19.



Numa curta nota divulgada no site oficial, o clube francês explica que o trio foi isolado após ter apresentando sintomas e acabou por testar positivo à Covid-19. O emblema onde alinha Raphinha, ex-Sporting, acrescenta que já informou a Liga.



Com medida preventiva, os jogadores do Rennes vão treinar em grupos pequenos.