O Nantes seguiu em frente para os dezasseis-avos de final da Taça de França, mas teve de se aplicar para conseguir o apuramento.

A equipa do escalão principal (vai em 13º na Ligue 1) chegou ao intervalo a perder por 1-0, devido ao golo marcado por Sylla, aos 15 minutos, e a uma atitude displicente.

O Pau, quinto na segunda divisão, sonhava com uma surpresa, mas o Nantes voltou diferente para a segunda parte e empatou por Mollet, logo aos 48 minutos.

Kadewere, avançado do Zimbabué, entrou ao intervalo e marcou dois golos perto do fim, aos 80 e aos 83 minutos, dando tranquilidade à formação do escalão principal, que ainda fechou no resultado com um golo de Bamba, que também saiu do banco de suplentes.