A cada jogo, o Lyon afunda-se mais na classificação. E nem a troca de treinador, esta semana, inverteu a dinâmica.

Pierre Sage, técnico interino, apostou em Diego Moreira no ataque, no apoio a Lacazette, mantendo Anthony Lopes na baliza.

Mas quem marcou os golos do Lyon foi o defesa irlandês Jake O’Brien, o primeiro logo aos 15 minutos.

O Lens não se intranquilizou e marcou aos 26, por Said. E com uma grande penalidade de Frankowski, aos 52, completou a reviravolta no resultado.

Mesmo assim, o Lyon encontrou forças para reagir e O’Brien voltou a faturar, vinte minutos depois.

Não chegou, contudo, para pontuar, já que, logo a seguir, Frankowski bisou na partida e garantiu a vitória do Lens.

O Lyon tem apenas sete pontos, em 13 jogos, e pode ficar mais distante da zona segura da classificação; ao contrário, o Lens é sexto, com 22.