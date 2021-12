Após seis meses de castigo em 2020, Gelson Martins está a recuperar a sua melhor versão e em 2021/22 já disputou quase tantos jogos pelo Monaco como em toda a época passada. Além disso, o extremo já superou o registo de golos e igualou o número de assistências da temporada transata.



Por isso, o internacional português sonha com o regresso aos eleitos de Fernando Santos.



«Tenho sempre o sonho de estar na seleção, o sonho nunca vai morrer. Vou sempre lutar e fazer o máximo para lá estar. Vou lutar para isso e o meu sonho nunca vai morrer. Para voltar à seleção tenho de fazer o meu melhor aqui e de estar bem. É o que vou tentar fazer: dar 100 por cento para estar bem aqui, fazer números e marcar golos. Assim vai ser mais fácil regressar», referiu, num excerto de uma entrevista à Eleven Sports divulgado esta sexta-feira.



Internacional em 21 ocasiões, o jogador dos monegascos considerou que «Portugal tem uma grande equipa para se apurar e estar no Mundial» antes de falar sobre o Sporting, o seu antigo clube. Gelson Martins confessou ter ficado surpreendido com Ruben Amorim.



«Ruben Amorim surpreendeu-me muito, acho que é um grande treinador e a maneira como lida e motiva os jogadores é muito importante. Tem muito mérito no modo como eles jogam e como se dão bem», referiu, antes de elogiar a época que os leões estão a realizar.

«Tem estado muito bem, está a fazer um ano igual à época passada, o Sporting conseguiu manter a estabilidade que precisava e espero que de agora em diante seja sempre em grande.»

Nazinho, Matheus Nunes, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Tiago Tomás, Joelson Fernandes, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio e Essugo foram alguns dos jovens lançados pelo técnico dos campeões nacionais, aposta essa que deixa Gelson «contente».



«Estou contente, é o que o Sporting merece com a qualiade que tem. É uma das melhores academias do mundo. O Sporting só tem a crescer, de certeza que vão sair de lá muitos mais jogadores para outros grandes clubes europeus», destacou.