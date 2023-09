O Lille foi, esta sexta-feira, condenado a pagar dois milhões de euros a Marcelo Bielsa, treinador que foi despedido pelo clube em 2017, devido a uma «cláusula paraquedas» que o protegia em caso de demissão.



Em primeira instância, em julho de 2021, o tribunal rejeitou todos os pedidos do técnico, mas nova decisão, confirmada à France-Presse pelo advogado do argentino, Benjamin Cabagno, já foi notificada às partes.



«El Loco» foi contratado pelo Lille após Gérard López ter adquirido o clube, no início de 2017, mas o «casamento» entre ambos não correu bem. Bielsa foi despedido ao fim de 13 jornadas, deixando o clube no penúltimo lugar.

Porém, o pré-contrato celebrado em fevereiro de 2017 incluía uma cláusula denominada «paraquedas», que previa que o clube, por qualquer motivo, impedisse Bielsa do exercício das suas funções, deveria compensá-lo mediante o pagamento de todas as quantias indicadas no contrato.

O Tribunal de Recurso, por outro lado, reduziu significativamente o valor induzido por esta cláusula, que rondava os 19 milhões de euros, e avaliou o dano sofrido pelo treinador em dois milhões de euros.