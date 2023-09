O Uruguai venceu na noite de sexta-feira o Chile, por 3-1, num jogo a contar para a primeira jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2026.

Na estreia oficial de Marcelo Bielsa pela seleção charrua – já havia vencido dois particulares –, Nicolas de la Cruz fez o 1-0 aos 38 minutos, servido pelo ex-Benfica Darwin Núñez.

Em cima do intervalo, De la Cruz trocou de papel e assistiu Federico Valverde para o 2-0.

O jogador do River Plate esteve em grande e bisou aos 71 minutos para o 3-0, antes de Arturo Vidal reduzir para o conjunto chileno, logo a seguir.

No banco do Uruguai, diga-se, esteve o sportinguista Franco Israel. Além de Darwin, jogou ainda Manuel Ugarte, médio do PSG que passou pelos leões e pelo Famalicão.

A seleção uruguaia junta-se assim a Brasil, Argentina e Colômbia no grupo de equipas que ganharam nesta primeira jornada.