Lionel Messi vai regressar aos treinos do PSG nos primeiros de janeiro, adiantou Christopher Galtier.



Depois da conquista do Mundial 2022, o internacional argentino foi autorizado a ficar na Argentina até depois da passagem de ano.



«O Messi vai juntar-se a nós no início do ano. Ele viajou para a Argentina para celebrar [a conquista do Mundial 2022] e decidimos que não iríamos contar com ele até dia 1 de janeiro. Ele voltará aos treinos no dia 2 ou 3 de janeiro», adiantou o técnico, em conferência de imprensa.



Mbappé, finalista vencido do Campeonato do Mundo, e Hakimi, que fez parte da seleção marroquina que alcançou o quarto lugar na prova, viveram uma situação inversa à de Messi e já se apresentaram nos treinos dos campeões gauleses.



O PSG joga às 20h00 desta quarta-feira frente ao Estrasburgo (Danilo e Vitinha estão convocados), no Parque dos Príncipes, voltando a jogar no dia 1 de janeiro diante do Lens.