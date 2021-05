O futebolista brasileiro Neymar, do Paris-Saint Germain, viu um cartão amarelo nas meias-finais da Taça de França, na quarta-feira, ante o Montpellier, que vai custar um jogo de suspensão, possivelmente a cumprir na final da prova.

O extremo jogou pouco mais do que cinco minutos, mas foi o suficiente para ver o indesejado acontecer: entrou ao minuto 86 e, aos 90, viu o cartão amarelo do árbitro da partida, que terminou com vitória por 3-2 do PSG.

No final da noite, depois do jogo, Neymar manifestou o seu descontentamento com o amarelo.

«Jogo cinco minutos, faço uma falta e levo um amarelo sem pensar. Obrigado por me tirar da final. Acho que estão a levar para o lado pessoal», escreveu, via rede social Instagram.

Ainda assim, os órgãos disciplinares da Federação ainda têm de decidir a data de registo deste cartão amarelo. Se esse registo for feito ainda antes do final desta semana, Neymar deve mesmo falhar a final, marcada para 19 de maio. No entanto, a próxima reunião do comité disciplinar federativo só está agendada para 17 de maio, segunda-feira, algo que, a confirmar-se, abre boas perspetivas para Neymar jogar a final.

No encontro pelo título, o PSG defronta o vencedor da outra meia-final, a disputar esta quinta-feira, entre o sensacional GFA Rumilly-Vallières, do quarto escalão, e o Mónaco.