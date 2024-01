Nuno Mendes regressou aos treinos no Paris Saint-Germain, após quatro meses de ausência devido a lesão na coxa direita.

O defesa português teve mesmo de ser operado no final de setembro, mas voltou agora a estar às ordens de Luis Enrique no PSG.

O jogador, de 21 anos, já treinava há algumas semanas sozinho no centro de treinos dos parisienses, mas realizava ainda trabalho de tratamento à sua lesão.

Nuno Mendes ainda não jogou esta temporada e pode assim ser opção para o treinador do PSG no jogo de domingo com o Brest, a contar para a Ligue 1.