O Estrasburgo renovou com o técnico Thierry Laurey até 2021, informou o clube este sábado.



O técnico de 56 anos, que estava em negociações para a renovação do contrato desde fevereiro, comanda o Estrasburgo desde 2016, tendo conseguido a subida à Ligue 1 logo na época de estreia após vencer a segunda divisão francesa.



Em 2017/18, o Estrasburgo acabou o campeonato gaulês no 15.º lugar e, na temporada seguinte ficou no 11.º posto e conquistou a Taça da Liga francesa, ao bater na final o Guingamp por 4-1 no desempate por grandes penalidades.



Antes da suspensão do campeonato devido à pandemia de Covid-19, o Estrasburgo ocupava a 11.ª posição com 38 pontos.

🚨 Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Thierry Laurey se sont mis d’accord pour une prolongation du contrat de l’entraîneur du club jusqu’en juin 2021 :https://t.co/Zr70vgOkub pic.twitter.com/tRpu6xx2k9 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 21, 2020