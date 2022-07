Cinco anos depois, Corentin Tolisso está de regresso ao Lyon.

O médio de 27 anos, internacional francês, deixou o Bayern Munique a custo zero, depois de terminar contrato, e foi anunciado esta sexta-feira como novo reforço do emblema gaulesa, com um vínculo válido até 2027.

Tolisso, de resto, fez a formação no Lyon, equipa pela qual também se estreou no futebol profissional. Em 2017 mudou-se para o Bayern, onde fez 118 jogos e marcou 21 golos em cinco anos.

Agora, está de regresso a «casa».