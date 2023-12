O Governo francês decidiu esta sexta-feira proibir os adeptos de oito clubes de viajarem para os jogos do campeonato e da Taça da França em futebol, que decorrem no fim de semana, após incidentes registados nos últimos meses.

Por isso, as bancadas destinadas aos adeptos do Lens, Bordéus, Nimes, Auxerre, Toulouse, Reims, Nantes e Marselha estarão vazias nos próximos dias. Segundo o Ministério Público francês, a medida salvaguarda a «a segurança das pessoas e dos bens» das equipas que jogarão em casa.

«Desde o início do ano 2023, as deslocações dos adeptos dos clubes de futebol têm sido, com muita frequência, fonte de incidentes de ordem pública devido ao comportamento violento de alguns deles», lê-se no despacho publicado.

O caso mais recente remontam a sábado, com a morte de um adepto do Nantes, em confrontos com adeptos do Nice. Antes, em outubro, o jogo entre o Marselha e o Lyon foi adiado depois de o autocarro do Lyon ter sido apedrejado, causando ferimentos ao então técnico visitante Fabio Grosso.