Após ter sofrido um grave aciente de cavalo e de ter estado 26 dias em coma, Sergio Rico está muito perto de voltar aos treinos do PSG onze meses depois.



Através do boletim clínico, divulgado esta terça-feira, o campeão gaulês informa que o guarda-redes «passará pelos exames médicos obrigatórios antes de retornar ao clube». Espera-se, portanto, que o espanhol volte aos treinos em breve.



De resto, Sergio Rico já tinha manifestado intenção de retomar a carreira no início de maio. O guardião, cujo vínculo com o PSG expira no próximo verão, disputou o último jogo há cerca de um ano frente ao Estrasburgo.