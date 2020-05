Adil Rami criticou a direção do Marselha e pediu a saída do presidente Jacques-Henri Eyraud, colocando-se ao lado do técnico português André Villas-Boas. O internacional francês deixou o emblema francês no verão passado devido a «conduta imprópria».



«Faz dois anos que jogámos a final da Liga Europa frente ao Atlético de Madrid. Nunca esquecerei esta grande temporada, a atmosfera, a equipa e a corrida de obstáculos. Falhámos o último degrau para a glória do Marselha. Obrigado mais uma vez à equipa, aos adeptos, aos funcionários do clube e por aí adiante. Como adepto do OM, gostaria de ver. Deixa o clube para bem da humanidade», escreveu o campeão do mundo gaulês, concluindo com a hashtag «mantém o treinador» em referência a AVB.



O treinador está, recorde-se, a equacionar a saída do Marselha depois de Zubizarreta ter deixado o Vélodrome.