Islam Slimani foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Brest e, logo para início de conversa, deixou uma declaração que tanto pode ser um elogio ao novo treinador, Michel Der Zakarian, como pode ser uma crítica a Ruben Amorim.

«Era importante para mim voltar a jogar num sítio onde o clube e o treinador confiassem em mim», atirou o argelino.

«Precisava disso, além de que queria regressar à França e à Ligue 1, que eu já conheço bem. É importante um jogador sentir-se querido pelo clube, a confiança é tudo para um jogador. Na minha idade, eu andava à procura disso.»

Slimani deixou bem claro, de resto, que o treinador do Brest foi uma das razões que o levaram a assinar pelo clube: o técnico arménio há muito que mostrou ser adepto do futebol do ponta de lança argelino.

«Já converso com Michel Der Zakarian desde os tempos em que ele estava em Nantes [2012-2016] e estou muito feliz por poder trabalhar com ele. Não deu para trabalharmos juntos há 10 anos, mas está a acontecer agora. Como dizemos na Argélia; mektoub [estava escrito].»