O treinador do Marselha, Igor Tudor, garante estar satisfeito com o rendimento de Nuno Tavares, jogador que chegou ao clube esta temporada por empréstimo do Arsenal.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Ajaccio, o treinador do adversário do Sporting na Liga dos Campeões destacou o profissionalismo do jovem lateral e augurou-lhe um bom futuro.

«Ele é um bom rapaz e um jogador profissional. Um pouco tímido ainda fora de campo, mas não dentro de campo. É um grande jogador, mas acho que ainda pode crescer em certos detalhes. Se evoluir ainda mais, será um dos melhores do mundo», afirmou Tudor, em declarações reproduzidas pelo FootMercato.

Esta temporada, Nuno Tavares apontou três golos em 11 jogos com a camisola do Marselha.