Um golo do turco Yusuf Yazici, aos 29 minutos, valeu a vitória ao Lille na receção ao Dijon, em jogo da 22.ª jornada da primeira liga francesa, este domingo.

O português José Fonte foi titular e fez os 90 minutos na equipa orientada por Christophe Galtier, que teve ainda em ação Tiago Djaló (entrou aos 70 minutos), Xeka e Renato Sanches, estes com entrada em campo ao minuto 81 de jogo.

O triunfo, o quarto consecutivo, vale ao Lille a subida à liderança do campeonato de forma isolada, com 48 pontos. Tem mais dois que o Lyon – que venceu o Bordéus na sexta-feira – e mais três que o PSG, que tem 45 pontos e caiu para terceiro, fruto da derrota este domingo frente ao Lorient. Os parisienses estavam em igualdade pontual com o Lille no topo da tabela, à partida para esta ronda.