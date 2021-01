O Lyon assumiu esta noite a liderança, à condição, da Liga francesa, ao vencer na receção ao Bordéus, por 2-1.

Com Anthony Lopes na baliza, o emblema da casa adiantou-se no marcador aos 32 minutos, por Ekambi, mas os visitantes empataram na segunda parte, aos 55 minutos, por Samuel Kalu.

Nos descontos, aos 90+2 minutos, Cornet assistiu Leo Dubois e o lateral ofereceu os três pontos ao Olympique com um grande golo.

Veja aqui o golo de Dubois:

Com este resultado, o Lyon é líder com mais um ponto do que PSG e Lille, mas mais um jogo. Já o Bordéus é sétimo, com 32 pontos.