Karim Benzema está na 12.ª temporada no Real Madrid, mas não esquece o antigo clube, aquele onde começou para o futebol e, segundo o antigo empresário, o jogador francês quer mesmo regressar ao Lyon.

«Acredito sinceramente que vai voltar. Benzema fala-me constantemente do Lyon, vê todos os jogos. Além disso, nunca esteve no novo estádio [inaugurado em 2016]. É algo que ele deseja, tem o Lyon no seu coração», disse Karim Djaziri em entrevista ao canal de Youtube Inside Gones.

O antigo empresário disse ainda que Benzema «não quer voltar ao Lyon sem ter a capacidade física necessária.»

«Está dividido entre deixar o melhor clube do mundo e voltar ao Lyon. É uma questão de tempo. Mas nos seus sonhos está o regresso e poder fazer grandes coisas. Usar a braçadeira com os jovens da equipa pode ser mágico para ele», garantiu.