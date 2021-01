Após a saída de Bruno Labbadia, o Hertha de Berlim anunciou o regresso de Pál Dárdai.



O técnico húngaro tinha assumido a coordenação do centro de treinos do emblema da capital germânica em 2020, mas interrompe essa função para voltar a orientar a equipa principal.



Dárdai construiu a carreira de futebolista no Hertha e chegou ao comando técnico do clube em 2014/15.



O vínculo do técnico não foi revelado.