O Hertha Berlim confirmou, este domingo, a saída do treinador Bruno Labbadia do cargo, assim como do diretor-desportivo Michael Preetz, um dia após a derrota caseira ante o Werder Bremen (1-4).

«Após os resultados dececionantes e do desenvolvimento desportivo negativo das últimas semanas, o Hertha decidiu, após discussões detalhadas, separar-se do diretor-desportivo Michael Preetz», refere o clube, em comunicado oficial, no qual também dá conta da cisão com Labbadia. «Após uma reflexão criteriosa, decidimos dar um novo impulso com a mudança de treinador. Vamos esclarecer o sucessor do cargo de treinador nos próximos dias», explicou o presidente do Conselho de Administração, Carsten Schmidt, na mesma nota.

O emblema alemão ocupa o 14.º lugar, com 17 pontos, dois acima do lugar de play-off de permanência, ocupado pelo Colónia, 16.º com 15 pontos, mas menos um jogo.