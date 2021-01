O Lyon perdeu a liderança da Ligue 1 após o desaire caseiro frente ao Metz (1-0), no jogo que fechou a 20.ª jornada.



No jogo que marcou a estreia de Slimani pelo conjunto de Rudi Garcia, a equipa visitada teve um golo anulado após recurso ao VAR à entrada para o quarto de hora final. Quem não marca, sofre não é? Numa saída rápida, Anthony Lopes saiu da baliza e foi driblado por Leya que atirou para a baliza deserta.



Com esta derrota o Lyon perdeu a liderança e está agora a dois pontos do duo da frente constituído por PSG e Lyon. Por sua vez, o Metz é 9.º com 28 pontos.