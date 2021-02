O PSG goleou o Dijon, fora de portas, por 4-0, num jogo da 27.ª jornada da Ligue 1.



Os campeões gauleses não precisaram de muito tempo para se colocarem na frente do marcador. Logo aos seis minutos, Moise Kean fez o 1-0. O segundo golo dos vice-campeões europeus foi apontado por Mbappé, de grande penalidade aos 32 minutos.



Logo a abrir a segunda parte o conjunto orientado por Pochettino chegou ao 3-0. Rafinha isolou Mbappé e o prodígio francês assinou o bis e o 3-0. O português Danilo, titular esta tarde, estreou-se a marcar após um canto de Draxler e fixou o resultado final.



No outro jogo disputado este sábado, o Metz venceu com reviravolta em casa do Bordéus (2-1).



Esta vitória deixa o PSG a um ponto do líder Lille, equipa que apenas joga este domingo. Por seu turno, o Dijon é último com 15 pontos.