Noite de reviravolta. Noite do Marselha. E noite de Arkadiusz Milik. A equipa comandada por Jorge Sampaoli viu-se a perder por dois golos aos 11 minutos, mas deu a volta ao Angers e venceu por 5-2, no duelo da 23.ª jornada da primeira liga francesa.

Angelo Fulgini e Nabil Bentaleb, respetivamente aos oito e aos 11 minutos, deram vantagem ao Angers, mas o Marselha estava bem a tempo de recuperar e ainda chegou ao 2-2 na primeira parte, com golos de Milik (18m) – o primeiro de três na conta pessoal – e de Gerson (21m).

Na segunda parte, Milik bisou para a reviravolta aos 70 minutos e chegou ao ‘hat-trick’ ao minuto 78. A fechar em beleza, Cengiz Under fez um golaço de pé esquerdo para o 5-2 final aos 85 minutos, num jogo em que Pereira Lage, internacional sub-21 por Portugal, entrou aos 56 minutos na equipa do Angers.

Na classificação, o Marselha sobe à condição a segundo, com 43 pontos, mais um do que o Nice, que tem 42 e menos um jogo. O Angers é 12.º, com 29 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Brest, que tem 28 pontos e menos um jogo.