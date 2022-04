O PSG confirmou a conquista do décimo título de campeão francês com um empate e uma exibição cinzenta na receção ao Lens (1-1), numa partida da 34.ª jornada da Ligue 1.



Com Nuno Mendes de início e Danilo no banco, os parisienses sentiram dificuldades para quebrar a organização do Lens. Das poucas vezes que o fizeram, Messi, Neymar, Mbappé e companhia esbarraram no guarda-redes Jean-Louis Leca.



Apenas na segunda parte o PSG encontrou o caminho para o fundo da baliza do sexto classificado da Ligue 1. No entanto, sublinhe-se que o Lens ficou com dez elementos por expulsão de Danso aos 57 minutos. Valeu o génio de Messi a desbloquear o encontro com um pontapé de fora da área.



Classificação da Ligue 1



Pochettino lançou em campo Di María para o lugar de Hakimi e trocou Gueye por Danilo. Apesar do conforto no marcador e da vantagem numérica, o PSG permitiu o empate ao Lens ao minuto 88 - marcou Corentin Jean.



Apesar do empate contra dez elementos, o PSG selou a conquista do campeonato francês e igualou o Saint-Étienne, recordista de títulos (dez) da Ligue 1.



[Imagens vídeo Eleven Sports]