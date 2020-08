Com Rony Lopes a jogar os últimos trinta minutos, o Nice voltou a vencer e isolou-se no topo da Ligue 1 ao final de duas jornadas.



O conjunto orientado por Patrick Vieira triunfou em casa do Estrasburgo com um bis de Kasper Dolberg (37m e 59m).



Por sua vez, o Rennes bateu o Montpellier por 2-1 com Eduardo Camavinga em destaque. O médio de 17 anos confirmou a vitória do conjunto da região de Bretanha numa jogada individual aos 77 minutos, já depois de estarem em vantagem graças a um autogolo de Le Tallec. O golo de honra dos forasteiros foi anotado por Laborde.



O resumo do Rennes-Montpellier: